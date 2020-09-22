اختتام فعاليات الطيران بعروض استعراضية بسماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

بمشاركة طائرات القوات الجوية وفريق الصقور والخطوط السعودية و"ناس"

اختتمت مساء أمس الاثنين فعاليات الطيران في سماء مدينة جدة بمشاركة طائرات القوات الجوية من مختلف منظوماتها وفريق الصقور السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة العربية السعودية.

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22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 01:05 AM

بمشاركة طائرات القوات الجوية وفريق الصقور والخطوط السعودية و"ناس"

اختتام فعاليات الطيران بعروض استعراضية بسماء جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

عبدالله الراجحي

جدة

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اختتمت مساء أمس الاثنين فعاليات الطيران في سماء مدينة جدة بمشاركة طائرات القوات الجوية من مختلف منظوماتها وفريق الصقور السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة العربية السعودية.

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