شلالات تخترق القمم العالية لتحط في بطون الأودية.. الباحة تتوشح بالأبيض "صور"

إثر سقوط كميات كبيرة من البَرد المصاحب لأمطار غزيرة شهدتها الأجزاء الشمالية

اكتست جبال ومزارع وطرقات عدد من محافظات ومراكز منطقة الباحة، أمس، بالرداء الأبيض، إثر سقوط كميات كبيرة من البَرد المصاحب لأمطار غزيرة شهدتها الأجزاء الشمالية من مدينة الباحة ومحافظة بني حسن.

وتوافدت المركبات المليئة بالعائلات على جوانب الطرقات لتلتقط العدسات تدفق مياه السيول الوفيرة من بين أحضان جبال المنطقة الشاهقة، مصدرة أصوات هديرها لتمتزج بأنغام الطبيعة وسحرها الخلاب، إضافة إلى محاولة كبارهم قبل الصغار جمع حبات البَرد بين أيديهم.

وظهرت آثار الجمال التي تشكلت مع أمطار الخير والبركة، واحتضان المدرجات الزراعية كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، مع تكون بساط أخضر على امتداد البصر زادته جمالاً كثافة البَرد الذي كسا المكان أردية بيضاء، وشلالات تخترق القمم العالية لتحط في بطون الأودية والمزارع.