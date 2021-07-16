3 فئات مستثناة من حج هذا العام.. تعرف عليها

لماذا حددت الفئة العمرية للحج من 18 لـ65 عاماً؟

كشف الدكتور هاني عبدالعزيز جخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة رئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية بوزارة الصحة، ‏السبب وراء تحديد الفئة العمرية المسموح لها بالحج من عمر 18 عاماً إلى 65 سنة.

وقال لـ"القناة السعودية": إن ذلك يعود إلى أن ‏الفئة العمرية المحددة لأخذ اللقاح تبدأ من عمر 18 عاماً ‏والحد الأعلى 65 ‏عاماً، لأنه عند بلوغ 65 عاماً يكون الجسم أقل مقاومة لو تعرض للعدوى.

‏وأضاف: استبعادنا بعض الفئات الصحية ‏التي لها تأثير‏ على مناعة الجسم في حال أصيب؛ ‏وهم مرضى السرطان النشط، ‏ومرضى الغسيل الكلوي المزمن، ‏ومرضى زراعة الأعضاء؛ ل‏كون وضعهم الصحي أخطر في حال الإصابة.

‏وأردف: في السابق لم نكن ننظر إلى الوضع الصحي للحاج، بل يتم تجهيز قوافل الحجاج من مستشفيات الغسيل الكلوي والأمراض المزمنة، وتقديم الخدمة لهم أثناء أدائهم شعائر الحج.