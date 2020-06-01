بدر بن سعود يحصل على الدكتوراه الثانية بامتياز في إدارة الحشود من جامعة المؤسس

حصل العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بالإنابة، على درجة الدكتوراه الثانية في علم المعلومات تخصص إدارة المعرفة من جامعة الملك عبدالعزيز مع التوصية بنشر وطباعة أطروحته "نقل ومشاركة المعرفة الضمنية ودورها في إدارة الحشود بموسم الحج"، مع منحه شهادتيْ تفوق لحصوله على تقدير ممتاز في عامين دراسيين خلال الفترة ما بين ٢٠١٦ و٢٠١٨، وتعتبر دراسته الأولى في موضوعها.

وتَكَوّنت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور حسن السريحي الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ورئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والأستاذ الدكتور جبريل العريشي عميد عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود ونائب رئيس جمعية حماية لأمن المعلومات وعضو مجلس الشورى السابق والدكتور عبدالرحمن القرني أستاذ علم المعلومات المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز.

ورفع العميد "بدر" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية ونائب وزير الداخلية ومدير الأمن العام وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على دعمهم وتشجيعهم المستمر لالتحاق أبنائهم العسكريين في التخصصات التي تخدم أعمالهم وتنسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

يُذكر أن الدكتور بدر سَبَق أن حصل على الدكتوراه في الإعلام من جامعة لندن.