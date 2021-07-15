فلكي كويتي: "جمرة القيظ" تبدأ غداً.. وتنتهي بطلوع "سهيل"

قال أجدادنا: "إذا طلعت الجوزاء فاملأ الحوزاء".. فماذا عن "المرزم" و"الكليبين"؟

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون: إن فترة مربعانية الصيف (موسم البوارح) انتهت اليوم، بعد أن استمرت 39 يوماً، وغداً تدخل فترة جلة الصيف أو (مربعانية القيظ)، وتنتهي بطلوع نجم سهيل في 24 أغسطس المقبل، ومن تسمياتها (جمرة القيظ).

وأضاف "السعدون" في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن هذه السنة كانت أكثر اعتدالاً من حيث سرعة رياح البوارح، باستثناء عدة أيام منتصف شهر يونيو الماضي، حيث كانت الرياح قوية أثارت معها الغبار والسافي من الرمال بشكل غير مسبوق منذ عدة سنوات.

وأوضح "السعدون" أن (جلة الصيف) تبدأ بموسم الجوزاء الثانية وهو العاشر من مواسم السنة السهيلية، ويستمر موسم الجوزاء 13 يوماً من 16 يوليو إلى 28 من الشهر ذاته، ونوؤه نجم الهنعة وهو عبارة عن تجمع عدد من النجوم منحنية الشكل توجد على رأس مجموعة الصياد أو الجبار أو الجوزاء، تكون أيامها أشد حرارة، وتهب بها رياح السموم وخصوصاً في فترة باحورة الصيف التي تبدأ في 23 يوليو إلى 30 الشهر ذاته.

"إذا طلعت الجوزاء فاملأ الحوزاء"

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، ذكر "السعدون" أن العامة تقول (إذا طلعت الجوزاء فاملأ الحوزاء)، ويعني ذلك عند دخول الجوزاء الأولى والثانية يجب ملء الحوزة وهي حوض الماء التي تحت النخلة بالماء؛ بسبب حمو الجو.

موسم المرزم

وبيّن أن الموسم الثاني من جلة الصيف هو موسم المرزم، ويبدأ من 29 يوليو إلى 10 أغسطس ونوؤه نجم الذراع المبسوطة في برج الأسد، وتقول العامة: (لا دخل المرزم املأ المحزم) وهي كناية عن بدء شد المحزم على وسط الجسم والصعود لأعلى النخلة لجني الرطب، ويقال أيضاً (يا خراف الزم)، والخرافة هي انتقاء وجمع الرطب المنتصف النضج من العثق.

موسم الكليبين

وقال "السعدون": إنه بموسم المرزم تستمر الحرارة كما هي مرتفعة، وتبلغ حوالي 50 درجة مئوية، والموسم الأخير من جلة الصيف هو موسم الكليبين الذي يبدأ من 11 أغسطس إلى 23 من الشهر ذاته ونوؤه نجم النثرة، وهو النجم الرئيسي في برج السرطان.

وأشار "السعدون" إلى نجمي الكلب الأكبر وهو الشعرى اليمانية أو التير والكلب الأصغر وهو الشعرى الشامية بالكليبين، حيث تكثر الأيام الرطبة بسبب رياح الكوس وهي رياح جنوبية شرقية دافئة تمر بمسطح الخليج العربي، وتحمل معها بخار الماء، مما يسبب رطوبة مزعجة في بعض الأيام، وبعده يبدأ موسم نجم سهيل في 24 أغسطس وبه يعتدل الجو.