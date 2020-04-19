مواطن بصبيا: فرحة أطفالي بمنزل الإسكان التنموي تسوى الكون كله

قال: رمضان هذا العام سيكون "غير" على أسرتي

"فرحة أطفالي بالمنزل تسوى الكون كله عندي".. بهذه الكلمات عبر أحد مستفيدي الإسكان التنموي بمحافظة صبيا، عن فرحته بعد معاناة مع رحلة البحث عن مسكن حتى تم توفيره له من قبل الإسكان التنموي عبر جمعية البر بصبيا.

وتَضَمّن مقطع فيديو وثقته "سبق"، مشاهد فرح أثناء تسليم المنازل للمستفيدين، حيث قال أحد المستفيدين: "الحمد لله، الآن ارتحت بعد رحلة البحث والتنقل من منزل إلى آخر، وبإذن الله سيكون رمضان هذا العام غير على أسرتي يتخلله الاستقرار".

ويأتي هذا التسليم امتداداً لنجاحات الدولة في مجال الإسكان لمستفيدي الجمعيات الخيرية؛ خاصة الأسر الأشد حاجة؛ حيث بات في متناول هؤلاء جميعاً فرصة امتلاك مسكن يلبي حاجاتهم ويزيل معاناتهم.