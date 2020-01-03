تفاصيل مقتل "سليماني" بالفيديو.. جثته تمزّقت واحترقت.. وعلامة واحدة كشفتها

وصل مطار بغداد قادمًا من دمشق

كشف تقرير لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن جسد اللواء الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، قد "تمزق إلى أشلاء"، وأن علامة واحدة قادت إلى التعرف على جثته؛ بينما لم يُعثر على جثة أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، جراء الغارة الأمريكية التي استهدفت موكبهما عند خروجه من مطار بغداد فجر الجمعة.

وصل بغداد الساعة 12:34 فجر الجمعة

وفي تقرير مصور، كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تفاصيل عملية الاغتيال؛ حيث وصل قاسم سليماني إلى مطار بغداد، فجر اليوم الجمعة، قادمًا من العاصمة السورية دمشق، وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تشير سجلات المطار إلى وصول طائرة شركة أجنحة الشام للطيران الساعة 12:34 فجر الجمعة، قادمة من سوريا؛ لكن لا تستطيع المصادر التأكيد أن "سليماني" كان على متن هذه الطائرة أم وصل على متن طائرة خاصة.

وشركة أجنحة الشام هي شركة طيران سورية خاصة، تتخذ من مطار دمشق الدولي مقرًّا لها ومركزًا لعملياتها.

مروحية أم طائرة دون طيار؟

كان في استقبال "سليماني" بمطار بغداد، أبو مهدي المهندس، وقد خرج الرجلان مع حراسهما في سيارتيْ "هيونداي"، وعلى طريق الخروج من المطار ضربت السيارتين أربعة صواريخ دقيقة؛ فحولتهما إلى أشلاء.

وحسب الصحيفة: قال مسؤولون أمريكيون: إن استهداف سليماني تم بطائرة دون طيار؛ بينما قال مسؤولان في الحشد الشعبي، طلبا عدم الإفصاح عن اسميْهما: إن استهداف "سليماني" تم بمروحية، وليس بطائرة دون طيار.

وبثت وسائل إعلام عالمية عدة لقطات أظهرت السيارتين، وقد تَحَولتا إلى كتلة من اللهب؛ بينما كان على الأرض جثث مشتعلة فيها النيران.

"أشلاء سليماني"

وقالت الصحيفة: إن الهجوم أسفرَ عن مقتل سبعة أشخاص كانوا في السيارتين.

ونقلت "الديلي ميل" عن مسؤول كبير بالحشد الشعبي، أن جثة سليماني تمزقت إلى أشلاء، وقد أمكن التعرف عليه من خاتم ضخم يرتديه في إصبعه، وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الخاتم ظهَر في صور قديمة لسليماني.

وأضاف مسؤول الحشد، أنه لم يتم العثور على جثة أبو مهدي المهندس.