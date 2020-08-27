بلدية عفيف تغرّم بائعًا مخالفًا لاحترازات كورونا وتحيله للجهات المختصة

بعد تداول مقطع وثقه مواطن لرفضه ارتداء الكمامة ورده "مافي خوف"

غرّمت بلدية محافظة عفيف البائع الآسيوي الذي رفض في مقطع فيديو متداول أمس ارتداء الكمامة، ودخل في مشادة مع المتسوق الذي وثق المخالفة.

وتفصيلاً: أوضحت "البلدية" أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لعامل بأحد المحلات يرفض ارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية، فقد تم التوصل إلى المحل والعامل من مراقب البلدية وتم تحرير غرامة وإحالة العامل للجهات المختصة.

وكان المقطع المصور المتداول ظهر فيه اعتراض أحد المواطنين على البائع المقيم في إحدى البقالات لعدم ارتدائه الكمامة، ودخوله معه في نقاش عن عزمه الإبلاغ عنه لتتم معاقبته وفق النظام، وكان رده: "ما في كمام.. جيب بلدية ولا شرطة ولا إمارة.. ما في خوف أنا"، ونشرت "سبق" حينها عنه واستياء الأهالي من هذا التصرف وربطهم زيادة الحالات المعلنة بعد التزام البعض وتجاهلهم للتعليمات.