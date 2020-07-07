وصفه بأفضل لاعب في التاريخ.. رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد " ميسي"

أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم أن للنادي الحق في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.
وقال: "عادةً لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي التجديد لعقد ميسي الذي يعدّ أفضل لاعب في التاريخ، ولا يزال أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم".
وأضاف بارتوميو: "أرى أن ميسي مرتاح مع فريقه، وأكد اللاعب نفسه في أكثر من مرة إنهاء مسيرته في برشلونة".
وكشف رئيس برشلونة أنه تحدث مع ميسي السبت الماضي بشأن تجديد عقده.

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07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 09:01 PM

وصفه بأفضل لاعب في التاريخ.. رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد " ميسي"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم أن للنادي الحق في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.
وقال: "عادةً لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي التجديد لعقد ميسي الذي يعدّ أفضل لاعب في التاريخ، ولا يزال أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم".
وأضاف بارتوميو: "أرى أن ميسي مرتاح مع فريقه، وأكد اللاعب نفسه في أكثر من مرة إنهاء مسيرته في برشلونة".
وكشف رئيس برشلونة أنه تحدث مع ميسي السبت الماضي بشأن تجديد عقده.

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