رؤية ولي العهد تنجح في تحويل سنوات انتظار أراضي المنح إلى دقائق

فيديو.. الإسكان تسلم 69 ألف قطعة أرض في 2019

أخيرًا تحوّل حلم الحصول على أرض مجانية إلى حقيقة واقعة بعد سنين انتظار وصلت إلى أكثر من 20 عامًا، وكيف تمكّنت برامج الإسكان التي تضمنتها رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، من حل تلك المعادلة الصعبة.



وعادت قصة منح الأراضي المجانية مؤخرًا مع استمرار وزارة الإسكان في الإعلان عن تسليم الآلاف من قطع الأراضي المجانية شهريًّا، كان آخرها تسليم أكثر من 20 ألف قطعة أرض مجانية الشهر الماضي.



ممّا أعاد للأذهان حديث ولي العهد في لقاء له على قناة العربية عقب إطلاق رؤية 2030 عام 2016؛ حين أكّد أن "وزارة الإسكان تعمل على خطط كثيرة جدًّا لإعادة هيكلة الكثير من القطاعات لها علاقة بالإسكان، وأنها سوف تساهم في رفع نسب تملك المساكن". لتؤكد نجاح مشروعات الرؤية في العبور من هذا النفق وإنهاء سني الانتظار الطويلة.



وأظهر فيديو متداول حالة اليأس التي كان يعيشها المواطنون من الحصول على منحة أرض، قبل إطلاق رؤية 2030، فيسمع صوت أحد المذيعين يقول: "أكثر من 22 عامًا وهم لا يزالون ينتظرون منحة أرض بعدما كان آخر توزيع الأراضي عام 1412"، وصوت آخر لمعاناة أحد المواطنين يقول: "البلدية تقول احنا ما عندنا مخططات، المخططات رفعت للوزارة.. رفعت للأمانة".



حتى صدر الأمر السامي في 2011 بإنشاء وزارة الإسكان وتولّيها المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في جميع مناطق المملكة، لكن ما زالت هناك ندرة في الأراضي وقوائم الانتظار لا تزال باقية.



كما أظهر الفيديو تأكيد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن المسؤولية الأهم التي تركز عليها في وزارة الإسكان هي كيف تمكن للمواطن والأسرة تملكها مسكنها الأول؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضمن رؤية 2030 لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



حيث نجح برنامج "سكني" الذي أطلقته الوزارة في تسليم 81.187 قطعة أرض مجانية منذ إطلاقه حتى أكتوبر 2019.



وقد أعلنت وزارة الإسكان بداية العام 2019، أنها تستهدف تسليم 50 ألف قطعة أرض سكنية للمستفيدين، إلا أنها تمكّنت من تجاوز الرقم المعلن بنسبة زيادة 38%، وتسليم 69 ألف قطعة أرض خلال هذا العام، كما اختصرت الوزارة الإجراءات التي كانت تستغرق أكثر من 180 يومًا إلى دقائق، عبر إتمام عملية توقيع العقد واستلام الأرض بشكل إلكتروني.

