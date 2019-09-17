"قرقاش" عن استهداف "أرامكو": تصعيد خطير ومرفوض تماماً

قال: الموقع الصحيح للعرب والمجتمع الدولي أن يكون مع السعودية

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت "أرامكو" تصعيد خطير.

وقال اليوم، عبر حسابه في "تويتر": تبرير الهجوم الإرهابي غير المسبوق على منشآت "أرامكو" من باب تطورات حرب اليمن، مرفوض تماماً.

وأضاف: الهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها.