الأسبوع في 8 صور: مشاهد مخيفة لبركان "كومبر فيجا".. وأخرى رائعة للخريف

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. واصل بركان "كومبر فيجا" ثورانه متسببًا في مشاهد مخيفة لحممه، بينما التقطت عدسة الكاميرا بعض الصور الخريفية الرائعة. والمزيد تجدونه في الصور.





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3- حمم بركان "كومبر فيجا" تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية







4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان "كومبر فيجا"







5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان "كومبر فيجا"







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8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا













