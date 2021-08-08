رياح مغبرة وهطولات.. هنا توقعات "الحصيني" لـ"طقس الأحد"

قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا والأمطار من خفيفة إلى متوسطة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان).

وتابع: "رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، والمدينة، ونجران، وجنوب غرب الرياض، وشمال الشرقية).