"الصحة": تسجيل 1161 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1216 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 7 يونيو 2021، تسجيل 1161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 458707 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1216 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 441860 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7471 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9376 والحالات الحرجة 1579 حالة.