في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 9 مساءً

مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة والنماص وبلقرن وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442 01:10 PM

مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 9 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة والنماص وبلقرن وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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