في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 9 مساءً

مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة والنماص وبلقرن وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.