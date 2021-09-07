"الأرصاد": هذه المدينة هي الأعلى حرارة اليوم بـ 47.6 درجة

تلتها الأحساء ثم القيصومة وحفر الباطن.. وبعدهم الخرج ورفحاء

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدين التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الثلاثاء.



وأوضح المركز أن الدمام جاءت في المرتبة الأولى بـ 47.6، تليها الأحساء بـ 45.9، ثم القيصومة وحفر الباطن بـ 45.6.



وأضاف المركز: سجلت الخرج ورفحاء درجة 45، فيما سجلت الرياض والقصيم وعرفة 44، بينما كانت درجة الحرارة في المدينة المنورة 43.