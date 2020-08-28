لبنان .. 676 حالة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 15613 إصابة

فيما سجّلت 297 حالة شفاء

سجّلت لبنان 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 15613 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 297 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 4260، في ظل حالتَي وفاة جديدتَين؛ ليبلغ عدد الوفيات 148.

فيروس كورونا الجديد

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28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 09:30 PM

فيما سجّلت 297 حالة شفاء

لبنان .. 676 حالة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 15613 إصابة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بيروت

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سجّلت لبنان 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 15613 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 297 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 4260، في ظل حالتَي وفاة جديدتَين؛ ليبلغ عدد الوفيات 148.

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فيروس كورونا الجديد

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