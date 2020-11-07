





0

تعافي أكثر من 41 ألف حالة.. والوفيات تصل إلى 2036

الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

255

سجلت الجزائر 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 61381 حالة.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 41783 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2036 وفاة.