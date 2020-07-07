ارتفاع بسعر نفط خام القياس العالمي "برنت"

بما يعادل 1.55% ليبلغ 42.68 دولارًا أمريكيًّا

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.65 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.55% ليصل إلى 42.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.87% إلى 40.17 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

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07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 02:26 PM

بما يعادل 1.55% ليبلغ 42.68 دولارًا أمريكيًّا

ارتفاع بسعر نفط خام القياس العالمي "برنت"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.65 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.55% ليصل إلى 42.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.87% إلى 40.17 دولارًا للبرميل.

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