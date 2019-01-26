تيسير الجاسم يعود إلى الأهلي.. اليوم

أعلنت إدارة النادي الأهلي مشاركة تيسير الجاسم لاعب خط الوسط في تدريبات اليوم.
وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم مشاركةالكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".
ومثل اللاعب الوحدة مطلع الموسم الحالي بعد أن جدد عقده مع النادي الأهلي.
أعلنت إدارة النادي الأهلي مشاركة تيسير الجاسم لاعب خط الوسط في تدريبات اليوم.
وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم مشاركةالكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".
ومثل اللاعب الوحدة مطلع الموسم الحالي بعد أن جدد عقده مع النادي الأهلي.