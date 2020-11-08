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"صحة جدة" لـ"سبق": تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على ما جاء في شكوى مواطن

مركز صحي يتأخر في نقل جثمان مواطن ساعتين.. والعقوبة إنذار فقط

اكتفت إدارة مستشفى أضم العام بتوجيه (الإنذار) لمسؤولي مركز صحي ربوع العين بمحافظة أضم بمنطقة المكرمة بعد تأخرهم في نقل جثمان مواطن سعودي لقرابة الساعتين، وشددت على الالتزام بسياسات وإجراءات العمل في هذا الجانب لتقديم الخدمات الصحية للجميع بأسرع وقت ممكن وبجودة عالية.

وفي التفاصيل فإن مواطنًا كان قد تقدم بشكوى ضد مركز صحي ربوع العين بمحافظة أضم بسبب تأخرهم في نقل جثمان أحد أقربائه في العقد السابع من العمر بعد أن توفي وفاة طبيعية في منزله، وقام بنقله لمركز صحي ربوع العين، برغبة نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أضم العام لإكمال الإجراءات اللازمة لذلك قبل دفنه.



إلا أنه عند وصوله للمركز الصحي وجد سيارة الإسعاف وسائقها، لكنه فوجئ بعدم وجود المفتاح الأمر الذي تسبب في تأخر نقل جثمان المتوفى قرابة الساعتين، ورغم محاولة قريبه نقله بسيارته الخاصة والتي قوبلت بالرفض، مما دفع المواطن إلى التواصل مع مدير مركز صحي حقال والذي يبعد مسافة 18 كلم، حيث بادر بإرسال سيارة الإسعاف الخاصة بمركز صحي حقال وقامت بنقل جثمان المتوفى لمستشفى أضم العام.



من جانبها أوضحت إدارة العـلاقات العـامة والإعـلام بصحـة جـدة لـ"سبق" أنه وبخصوص شكوى أحد المواطنين ضد مركز صحي ربوع العين فقد وجهت إدارة مستشفى أضم العام بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على ما جاء في شكوى المواطن وبالتحقيق مع جميع الأطراف المعنية، وبناءً على ما جاء في محضر التحقيق تم توجيه إنذار للمتسببين في التأخير بنقل الجثمان، والتشديد بالالتزام بسياسات وإجراءات العمل في هذا الجانب لتقديم الخدمات الصحية للجميع بأسرع وقت ممكن وبجودة عالية.

