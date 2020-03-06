بسبب "كورونا".. الرئيس الفلسطيني يعلن "الطوارئ" في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس الخميس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار المرسوم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.فيروس كورونا الجديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس الخميس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار المرسوم إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.