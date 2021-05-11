خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد

هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره على التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.