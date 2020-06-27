"الصحة" تعلن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 178504

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 يونيو 2020، تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 178504 حالة .

وأكدت الوزارة اليوم تسجيل 1657 حالة تعافي ليصل اجمالي المتعافين الى 122128 .

وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى 1511 "رحمهم الله" كما اكدت ان عدد الحالات النشطة بلغ 54865 حالة والحالات الحرجة 2283 حالة .

45

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 03:32 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 178504

عبدالله البرقاوي

الرياض

27 56,521

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 يونيو 2020، تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 178504 حالة .

وأكدت الوزارة اليوم تسجيل 1657 حالة تعافي ليصل اجمالي المتعافين الى 122128 .

وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى 1511 "رحمهم الله" كما اكدت ان عدد الحالات النشطة بلغ 54865 حالة والحالات الحرجة 2283 حالة .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020