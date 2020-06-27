"الصحة" تعلن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 178504

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 يونيو 2020، تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 178504 حالة .



وأكدت الوزارة اليوم تسجيل 1657 حالة تعافي ليصل اجمالي المتعافين الى 122128 .



وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى 1511 "رحمهم الله" كما اكدت ان عدد الحالات النشطة بلغ 54865 حالة والحالات الحرجة 2283 حالة .