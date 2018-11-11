لتطوير كفاءة موظفي الدولة .. "إثرائي" تنفّذ مؤتمراً إلكترونياً بعنوان "التحول الرقمي" بمعهد الإدارة

الأربعاء القادم وضمن أنشطة مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد

ضمن أنشطة مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، والمنصة الإلكترونية "إثرائي" التي تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية، ينفّذ معهد الإدارة العامة بالرياض مؤتمراً إلكترونياً بعنوان "التحول الرقمي"، يقدمه الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت؛ يوم الأربعاء القادم الساعة 10 - 11 صباحاً.

وستكون محاور المؤتمر عن التحول الرقمي، والأرقام والإحصاءات الحديثة، وممكنات التحول الرقمي، واستعراض تجارب ناجحة للتحول الرقمي في بعض دول العالم، وواقع التحول الرقمي في المملكة.

ويمكن للراغبين من موظفي الدولة حضور المؤتمر، والتسجيل عبر منصة "إثرائي" التابعة لمعهد الإدارة العامة على الموقع التالي: https://ethrai.sa/

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "إثرائي" تعد منصة إلكترونية للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، وهو إحدى مبادرات معهد الإدارة العامة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ويهدف إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية من خلال تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية، ومحتوى تدريبي معتمد وذي جودة عالية.

كما تتيح "إثرائي" لجميع زوّارها فرصة التسجيل والاستفادة من عديد من الخدمات المعرفية والإثرائية في مجالات التنمية الإدارية وممارسات الإدارة الحديثة.