في 24 ساعة.. مكة تتخطى حاجز الـ 500 إصابة بـ "كورونا "

من إجمالي 4778 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها

شهدت مكة المكرّمة، اليوم، تسجيل 578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 4778 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الإثنين.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجّلت مكة المكرّمة، اليوم، 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 151 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل مكة المكرّمة أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية -ولله الحمد -.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في مكة التي لا تزال تحمل الفيروس 3513 حالة.