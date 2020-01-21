ظهران الجنوب.. إقرار مشروع السوق القديم وإنشاء مشاتل لنبات القرض

ناقش ميزانية بلدية المحافظة للعام المالي 1441-1442هـ

أقرّ مجلس بلدي محافظة ظهران الجنوب، تشغيل مشروع السوق القديم، وإنشاء مشاتل لنبات القرض.



جاء ذلك خلال جلسته العادية الحادية والستين من دورته الثالثة، اليوم، بمقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس عوض فرحان الوادعي، وحضور أعضاء المجلس.



وتضمّن جدول الأعمال مناقشة وإقرار خطة المجلس للعامين القادمين، ومناقشة ميزانية البلدية للعام المالي 1441-1442هـ.



وقال "الوادعي": إن خطة المجلس تقوم على ضرورة تفعيل العمل الميداني، وتكثيف الجولات على المشاريع الجاري تنفيذها، والتواصل مع الجمهور بعقد لقاءات مفتوحة معهم وأثناء الجولات على الأحياء والقرى، والأخذ بمطالبهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار؛ للارتقاء بالعمل البلدي كونهم شركاء للنجاح والتنمية المستدامة.



وأضاف أن المجلس أصدر قرارًا بضرورة البدء في تشغيل مشروع السوق القديم بأسعار مناسبة لترغيب المستثمرين لتشغيل جميع أقسامه.



ولفت إلى مقترح لتفعيل الشراكة المجتمعية مع شركة "أرامكو" في إقامة مشاتل لزراعة نبات القرض في جنوب وشمال المحافظة، للحفاظ عليه من الانقراض، وتشجيع الأهالي على استزراعه بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.