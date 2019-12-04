لم يراعوا حرمة المسجد.. في فيديو المسنّ والنشالين "الحيلة انتهت بلطمة على الوجه"

شابان حاولا سرقته وهو داخل للصلاة وثالث كان ينتظرهما بسيارة في وضع التشغيل

تناقَلَ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسنّ نجا من عملية سرقة كاد يقع ضحيتها، بعد أن انتبه للشخص وهو يحاول نشله.

وتفصيلًا كشف مقطع فيديو محاولة شابين استغفال مُسنّ وهو يَهُم بالدخول إلى أحد المساجد، عندما قام أحدهم بالوقوف أمام المسنّ عند الباب لتأخيره؛ بينما يقوم الشخص الثاني بإدخال يده إلى ثوب المسن وسرقة محفظته، وتواجدت مركبة بالقرب من المسجد بانتظار نجاح السرقة للهرب سريعًا.

وعلى الفور، انتبه المسنّ لحركة النشال، واستطاع ضربه على وجهه ليهرب مع الشخص الآخر ويركبا مركبة كانت تقف في وضع التشغيل ثم الهروب من موقع الحادثة.

يُذكر أن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من ضبط عدة أشخاص استخدموا نفس السيناريو في نشل أشخاص آخرين؛ بينما لم يحدد المقطع المتداول مكان الحادثة أو وقتها.