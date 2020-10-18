تحوي 909 آلاف منتج تجميلي مخالف.. الغذاء والدواء تغلق 4 مستودعات بجدة

الهيئة: غير مرخصة وتم استدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إغلاق 4 مستودعات غذائية مخالفة في جدة.

وقالت الهيئة موضحة: رصدت #الغذاء_والدواء من خلال جولاتها التفتيشية أربعة مستودعات غير مرخصة في #جدة تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية مخالفة بلغ عددها 909 آلاف، وتمت مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.