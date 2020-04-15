مستشفى خاص بجدة يغلق أبوابه بعد ظهور "كورونا" بين المرضى والعاملين

حتى إشعار آخر.. التزاماً بتعليمات الحجر الصحي

أعلن مستشفى "أندلسية" بحي الجامعة بمحافظة جدة أنه تم إغلاق المستشفى ابتداءً من اليوم، وذلك عقب وجود حالات بين العاملين بالمستشفى.

وأشار بيان صادر عن المستشفى إلى أنه بناء على الإجراءات الوقائية فقد تم بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة عمل اختبارات موسعة بالمستشفى للكشف عن فيروس "كورونا" بين المرضى والعاملين بالمستشفى، وأظهرت نتائج هذه الاختبارات وجود حالات مصابة بالفيروس، وقد تم التعامل مع الحالات المصابة حسب التعليمات والمعايير الرسمية اللازمة وطبقاً لقرارات وزارة الصحة.