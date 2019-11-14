بريطانيا تعتقل شخصًا قدم من تركيا لتورطه في أعمال إرهابية

الشرطة ربطت بين توقيفه وسوريا

اعتقلت السلطات البريطاينة، اليوم (الخميس)؛ رجلًا يبلغ من العمر 26 عامًا في مطار هيثرو، بعد وصوله من تركيا؛ للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية.

وبيّنت شرطة العاصمة لندن، في بيان نقلته "رويترز"؛ أن الرجل اعتقل للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية، مشيرة إلى أن الاعتقال مرتبط بسوريا.

اعتقال تركي مطار هيثرو لندن

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14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441 09:26 PM

الشرطة ربطت بين توقيفه وسوريا

بريطانيا تعتقل شخصًا قدم من تركيا لتورطه في أعمال إرهابية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اعتقلت السلطات البريطاينة، اليوم (الخميس)؛ رجلًا يبلغ من العمر 26 عامًا في مطار هيثرو، بعد وصوله من تركيا؛ للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية.

وبيّنت شرطة العاصمة لندن، في بيان نقلته "رويترز"؛ أن الرجل اعتقل للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية، مشيرة إلى أن الاعتقال مرتبط بسوريا.

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اعتقال تركي مطار هيثرو لندن

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