بريطانيا تعتقل شخصًا قدم من تركيا لتورطه في أعمال إرهابية

الشرطة ربطت بين توقيفه وسوريا

اعتقلت السلطات البريطاينة، اليوم (الخميس)؛ رجلًا يبلغ من العمر 26 عامًا في مطار هيثرو، بعد وصوله من تركيا؛ للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية.

وبيّنت شرطة العاصمة لندن، في بيان نقلته "رويترز"؛ أن الرجل اعتقل للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية، مشيرة إلى أن الاعتقال مرتبط بسوريا.