بعد 15 عاماً.. حكم نهائي بقضية "مخطط النظيم" بتبوك يعيد للمواطنين الحق بأراضيهم

سنوات من إيقاف رخص البناء لادّعاء مواطن ملكيته للأرض التي وزعتها "الأمانة"

علمت "سبق" عن تأييد المحكمة العليا بحكم نهائي اليوم، حكم محكمة الاستئناف بتبوك في القضية المعروفة بمخطط النظيم في تبوك؛ وذلك لمصلحة أمانة تبوك، وبالتالي يمكن للمواطنين التصرف بأراضيهم وإكمال بناء منازلهم.

وكان عدد من المواطنين قد تضرروا على مدى 15 عاماً حُرموا البناء في الأراضي التي مُنحت لهم رسمياً بصكوك شرعية، وبعضهم تداول تلك الأراضي بيعاً وشراءً بشكل طبيعي، قبل أن يخرج لهم أحد المواطنين ويدّعي أن الأرض التي خطّطتها ووزعتها "الأمانة" تعود ملكيتها له، ويتقدّم بشكوى أوقفت أمانة منطقة تبوك على إثرها رخص البناء لتلك الأراضي لحين انتهاء القضية.

ومن المتوقع أن يصل الحكم لـ"الأمانة" خلال الأيام القليلة القادمة؛ للسماح للمواطنين بإكمال عملية البناء والتصرف بأراضيهم.