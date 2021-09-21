"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

الحالة تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً، اليوم، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وتشمل الحالة، التي تستمر حتى الثامنة مساءً، محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.