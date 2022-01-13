"التحالف" يؤكد: تقدمات نوعية لـ"ألوية اليمن السعيد" بالجبهات الشمالية وجبهة مأرب

ثمن بطولات ألوية العمالقة ودعم الإمارات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تقدمات نوعية لـ"ألوية اليمن السعيد" بالجبهات الشمالية وجبهة مأرب.

وأكد "التحالف" التحام ألوية "اليمن السعيد" في الجيش اليمني بألوية العمالقة بجبهة مأرب الجنوبية.

وثمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بطولات ألوية العمالقة، ودعم الأشقاء بدولة الإمارات لـ"حرية اليمن السعيد".

فيما أكدت وسائل اعلامية، تقدم كبير لقوات الجيش في جنوب مأرب وخسائر كبيرة للحوثيين .