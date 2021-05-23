وزير الخارجية المصري يزور الأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

يلتقي مع الملك عبدالله

ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري سيزور عمان اليوم (الأحد)؛ لبحث سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن "شكري" سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وبنظيره الأردني أيمن الصفدي.