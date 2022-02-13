"الشرقية" تستضيف أكبر تجمع للمهتمين في خدمة الأيتام في جميع مناطق المملكة

تنظمها "بناء" في نسختها الخامسة برعاية أمير المنطقة

تنطلق الأحد القادم برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مبادرة "بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام" في نسختها الخامسة والتي تستضيفها المنطقة الشرقية وتنظمها جمعية بناء لرعاية الأيتام بمشاركة أكثر من ٤٠ جمعية ومؤسسة رعاية أيتام تمثل جمعيات الأيتام في جميع مناطق المملكة . وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقطاع غير الربحي والاستثمار الاجتماعي والتمويل.

وأوضح مدير عام جمعية بناء عبدالله الخالدي أن المبادرة تقيمها الجمعية للمرة الخامسة، وهي فرصة مواتية تضم قيادات جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، حيث تسعى المبادرة للإثراء المعرفي لقطاع الأيتام وقياداته بمجال إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي في مجال اختصاصات جمعيات الأيتام من أجل تأهيل وتمكين ورعاية الأيتام وتتواكب هذه المبادرة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار الخالدي إلى إقامة العديد من ورش العمل وحلقات النقاش الثرية طوال فترة إقامة المبادرة، حيث تعقد ورشة عمل "تحديات قطاع الأيتام والفرص من أجل استراتيجية واعدة"، وتناقش الورشة أبرز التحديات والفرص في قطاع الأيتام والأدوات والممكنات التي تساهم في تطوير القطاع والمستفيدين، كما تقام حلقة نقاش حول "إسناد الخدمات الحكومية في القطاع الربحي" وتبحث عددًا من المحاور، منها التعريف بالممكنات التشريعية لمبادرة الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي ورفع كفاءة المنظمات غير الربحية في إسناد الخدمات الحكومية.

وأضاف الخالدي أنه ستقام أيضًا ورشة "ابتكار مشاريع الاستثمار الاجتماعي" والتي تهدف إلى تمكين قيادات جمعيات الأيتام من فهم أدوات الابتكار الاجتماعي، وتقام أيضًا ورشة "أدوات تمويل الاستثمار الاجتماعي"، وتهدف إلى الإلمام بطبيعة أدوات تمويل الاستثمار الاجتماعي، كما تقام ورشة "بناء وحدات الاستثمار الاجتماعي" إلى تعريف وتدريب المشاركين بآلية بناء وحدات الاستثمار الاجتماعي في الجمعيات الأهلية.

ونوه الخالدي بأن هذه المبادرة تعتبر أكبر تجمع للمهتمين في خدمة الأيتام في جميع مناطق المملكة، وقد حرصت جمعيات الأيتام في المملكة على المشاركة من خلال ترشيح المشاركين منذ وقت مبكر.