





2

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. الحالة تستمر حتى 8 مساء

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة

305

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.



ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.