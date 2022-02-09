تنبيه "مركز الأرصاد": ضباب على منطقة عسير

تشمل تأثيراته المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن ضباب على منطقة عسير، تشمل تأثيراته المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ صباحاً.