تنبيه "مركز الأرصاد": ضباب على منطقة عسير

تشمل تأثيراته المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن ضباب على منطقة عسير، تشمل تأثيراته المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ صباحاً.

رياح أتربة الأرصاد عسير

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09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 08:12 AM

تشمل تأثيراته المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية

تنبيه "مركز الأرصاد": ضباب على منطقة عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن ضباب على منطقة عسير، تشمل تأثيراته المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ صباحاً.

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