"مصادر": طي قيد خطباء الجمعة غير الملتزمين بالتحذير من الجماعات ذات البيعة ومنها "الإخوان"

التوجيه شمل مَن تغيَّبوا عن الخطبة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق

كشفت مصادر عن أنه صدرت توجيهات رسمية من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض بطي قيد الخطباء الذين لم يلتزموا بالتحذير من التفرُّق والاختلاف، وكل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولي الأمر، وكذلك التحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وبيّنت المصادر أن التوجيه شمل مَن تغيّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد عمَّم بأن تكون خطبة الجمعة الماضية حول التفرُّق والاختلاف والتنظيمات ذات البيعة لتبيين أثر ذلك على المجتمعات.

116

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 10:43 PM

التوجيه شمل مَن تغيَّبوا عن الخطبة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق

"مصادر": طي قيد خطباء الجمعة غير الملتزمين بالتحذير من الجماعات ذات البيعة ومنها "الإخوان"

محمد المواسي

الرياض

19 21,375

كشفت مصادر عن أنه صدرت توجيهات رسمية من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض بطي قيد الخطباء الذين لم يلتزموا بالتحذير من التفرُّق والاختلاف، وكل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولي الأمر، وكذلك التحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وبيّنت المصادر أن التوجيه شمل مَن تغيّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد عمَّم بأن تكون خطبة الجمعة الماضية حول التفرُّق والاختلاف والتنظيمات ذات البيعة لتبيين أثر ذلك على المجتمعات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020