"نقاء" و"الموارد البشرية" توقِّعان اتفاقية تعاون لمكافحة التدخين

تتضمن تقديم خدمات العلاج لـ 60 حالة من المشمولين بالرعاية

وقَّعت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مشترك.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى تفعيل سُبل التعاون المشترك نحو تحقيق رسالة مشتركة حيال توعية المجتمع من آفة التدخين، وتفعيل أنظمة المكافحة، وتقليل عدد المدخنين بالتقارب الإيجابي وصولاً لحياة نقية.

ووقَّع الاتفاقية عن "نقاء" رئيس مجلس الإدارة سليمان بن عبد الرحمن الصبي، وعن الوزارة وكيل التأهيل والتوجيه الاجتماعي د. عبدالله بن أحمد الوهيبي.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود من أجل تنفيذ برامج مشتركة لمكافحة التدخين في دور الأحداث (ذكورًا وإناثًا)، و(دور الملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات التابعة للوزارة).

ونصت الاتفاقية على أن تتولى "نقاء" تقديم خدمات العلاج لعدد (50-60) حالة من المدخنين من المشمولين بالرعاية في دار الملاحظة بالرياض، بمعدل نصف ساعة للحالة على مدار (5) ساعات يوميًّا، ولمدة (5) أيام متتالية كمرحلة أولية.

كذلك شملت الاتفاقية تقديم خدمات الفحوص الطبية لجميع مراجعي العيادة المتنقلة الراغبين في العلاج، ومتابعة الحالات التي أقلعت عن التدخين على مدار شهرين متتاليَيْن بمعدل زيارة واحدة لكل شهر.

وفي هذا الصدد أعرب سليمان الصبي عن جزيل شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمبادرة الكريمة التي هي في سياق التعاون المشترك بين الجهتَيْن لخدمة المجتمع.

وأكد حرص جمعية "نقاء" واستعدادها للتعاون مع كل الجهات الراغبة في خدمة مجتمعها من خلال مكافحة آفة التدخين وتطهير المجتمع منها.