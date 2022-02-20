بريطانيا تسجل 34,377 إصابة جديدة بكورونا و128 وفاة

سجَّلت بريطانيا 34,377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و128 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,580,216، فيما بلغت حصيلة الوفيات 160,507.
إجمالي الإصابات 18,580,216 والوفيات 160,507 أشخاص
سجَّلت بريطانيا 34,377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و128 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,580,216، فيما بلغت حصيلة الوفيات 160,507.