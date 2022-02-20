بريطانيا تسجل 34,377 إصابة جديدة بكورونا و128 وفاة

إجمالي الإصابات 18,580,216 والوفيات 160,507 أشخاص

سجَّلت بريطانيا 34,377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و128 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,580,216، فيما بلغت حصيلة الوفيات 160,507.