برعاية "سبق".. انعقاد مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع ٢٧ يناير الجاري

أحمد بن عبدالعزيز يرعى الحدث الذي يشارك فيه 18 متحدثاً رسمياً

يرعى الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "الشريك الاستراتيجي الداعم"، خلال الفترة 27-29 يناير الجاري 2020م، بمقر المدينة بالرياض، وذلك برعاية من صحيفة "سبق".

وسيشارك في المؤتمر 18 متحدثاً رسمياً، يلقون الضوء على كل ما هو جديد في مجال الزهايمر من علاج وخدمات رعاية، وتوفير الفرص للممارسين الصحيين في المساهمة والمشاركة الفعالة في إبداء تجاربهم وخبراتهم الطبية، إلى جانب التغييرات الجديدة التي تهدف إلى مصلحة المريض والفرد السليم.

وقد أنهت الجمعية كافة الاستعدادات والترتيبات لعقد المؤتمر الذي سيفتتح الحفل الرسمي بكلمة ترحيبية للأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس الإدارة، يليها كلمة الدكتور أنس بن فارس الفارس رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وستتضمن الفعاليات محاضرة للبروفيسور بالمي جونسون رئيس وأستاذ قسم طب الشيخوخة بمستشفى Landspitali الجامعي بجمهورية آيسلندا.

ويتخلل حفل الافتتاح كلمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة متمثلة بسعادة الدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة.

ويتضمن الحفل الرسمي للمؤتمر، توقيع اتفاقيات مع بعض الجهات، ويختتم بكلمة الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، ثم شكر وتكريم الجهات الداعمة للجمعية.

وعبّر مهتمون في المجالات الطبية والبحثية عن تفاؤلهم الكبير في أن يحقق هذا المؤتمر النتائج المرجوة، حيث سيناقش خمسة محاور رئيسة، هي "كيفية التعامل مع المريض في المراحل المتقدمة، وأهمية الوقاية من المرض، وتطوير مجالات العلاج والأدوية، والجانب القانوني للمريض وأسرته، وأخيراً أهمية التشخيص ومراحله، وذلك من خلال استعراض الأبحاث وأوراق العمل".

وأوضح المسؤولون في الجمعية أنّ الباحثين في مجال الزهايمر بحاجة إلى تقييم الوضع الراهن محلياً وإقليمياً وعالمياً، واستشراف آفاقه المستقبلية وتطويعه لخدمة قضايا الزهايمر على أسس علمية مدروسة، وهو ما يسعى إليه هذا المؤتمر الذي تشمل أولوياته تعميق مفهوم الشراكات والتعاون في مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل.

وتؤكد الجمعية استمرارية التسجيل بالمؤتمر من خلال الموقع الخاص بها على الرابط www.alz.org.sa .