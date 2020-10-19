"أمانة مكة" تعلن رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لـ 14 مهنة

دعت مَن لديه الرغبة لمراجعة الإدارة العامة للمنشآت التجارية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التراخيص التجارية التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لمهن محددة.

وفي التفاصيل، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة رغبتها في ترشيح رؤساء ونواب لمهن محددة، ودعت مَن لديه الرغبة في الترشيح لمراجعة الإدارة العامة للمنشآت التجارية.

وتفاصيل المهن وشروطها كما هو موضح في الجدول المرفق هنا: