وانتهت هيمنة ميسي ورونالدو.. بنزيما يُتوّج بجائزة الأفضل في "الليغا"

بعد أن احتكر الثنائي الجائزة لمدة عشرة مواسم متتالية

تُوّج مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، بجائزة "ألفريدو دي ستيفانو"، بعد اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" في موسم 2019- 2020.

وتسلم بنزيما أمس الاثنين، الجائزة التي تقدّمها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبات بنزيما أول لاعب يفوز بهذه الجائزة في عهد ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو؛ إذ احتكر الثنائي الجائزة لمدة عشرة مواسم متتالية.

وتحدّث بنزيما لـ"ماركا" عقب تتويجه قائلًا: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي. أشعر بالفخر والسعادة".

وأضاف بنزيما الذي انضم للريال في العام 2009 قادمًا من ليون الفرنسي: "إنها مكافأة لعملي في هذا النادي منذ 2009، كما قلت، هذا (التتويج) يجعلني سعيدًا بلا شك".

وعن إنهائه لهيمنة زميله السابق في ريال مدريد "رونالدو"، ونجم برشلونة "ميسي"، على الجائزة في السنوات العشر الأخيرة، علّق بنزيما قائلًا: "إنهما لاعبان مختلفان، لقد فازا بالكثير من الجوائز؛ لكن بالنسبة لي أنا فخور لأنني فزت بهذه الجائزة ويشرفني أنني تفوقت عليهما".

وتوج حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الموسم الماضي، ونال مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، جائزة أفضل مدرب؛ في حين حصد ميسي، جائزة "بيتشيتشي"، بعد تصدره قائمة الهدافين في الموسم الماضي.