تحطم طائرة مروحية يودي بحياة 3 جنود أمريكيين في "أيداهو"

خلال رحلة تدريب روتينية

قتل ثلاثة جنود من الحرس الوطني الأمريكي، اليوم (الأربعاء)، في حادث تحطم مروحية في ولاية أيداهو الأمريكية.

وبيّن مسؤولون عسكريون في بيان نقلته "رويترز"، أن الأفراد الثلاثة كانوا في رحلة تدريب روتينية، قبل أن ينقطع الاتصال بالمروحية.

من ناحيته أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني في أيداهو العقيد كريستوفر بوردرز، أن الطقس في وقت الحادث كان ثلجيًّا، والمروحية سقطت في منطقة جبلية.

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03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442 06:43 PM

خلال رحلة تدريب روتينية

تحطم طائرة مروحية يودي بحياة 3 جنود أمريكيين في "أيداهو"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قتل ثلاثة جنود من الحرس الوطني الأمريكي، اليوم (الأربعاء)، في حادث تحطم مروحية في ولاية أيداهو الأمريكية.

وبيّن مسؤولون عسكريون في بيان نقلته "رويترز"، أن الأفراد الثلاثة كانوا في رحلة تدريب روتينية، قبل أن ينقطع الاتصال بالمروحية.

من ناحيته أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني في أيداهو العقيد كريستوفر بوردرز، أن الطقس في وقت الحادث كان ثلجيًّا، والمروحية سقطت في منطقة جبلية.

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