قادها على إطار واحد.. "مرور مكة" يضبط قائد الدراجة الآلية

إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية المقررة بحقه

ضبط مرور العاصمة المقدسة قائد الدراجة الآلية الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود الدراجة على إطار واحد، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.



وقال المرور إنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



