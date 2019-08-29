مدير تعليم تبوك: محتوى الإعلام الهادف يؤثر في جودة مخرجات العمل وترسيخ الانتماء الوطني

يضمن الشفافية ويحقق التوعية ويوجِد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، على الدور الكبير لوسائل الإعلام في تعزيز رسالة التعليم وتناول منجزاته وعرضها للجمهور، منوّها بالتطور في وسائل الإعلام وآلياته الحديثة التي جعلته مشاركًا فاعلاً في أي دور تنموي لأي جهة كونه وسيطًا معاصرًا يحقق ذلك التواصل الفاعل مع المجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم تبوك اليوم، بحضور ممثلي وممثلات وسائل الإعلام المختلفة بالمنطقة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الرئيس وقاعة الاجتماعات بالإدارات النسائية عبر الشبكة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

واستهل مدير تعليم تبوك اللقاء بالترحيب بممثلي وممثلات المؤسسات الإعلامية بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في نقل المعلومة وإيصال الصورة الصادقة بما يضمن الشفافية وتحقيق أهداف الإعلام من توعية وتثقيف وإيجاد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم، متطلعًا إلى علاقة أرحب مع وسائل الإعلام، وأن تكون جسور التواصل والتلاقي بين الإعلام والتعليم بشكل متواصل وعلى أعلى مستوى من الثقة والشفافية والمصداقية, مشيرًا إلى أن إدارة تعليم تبوك ترحب بالنقد البنّاء وتشرع أبوابها للجميع، لإبداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم.

واستطرد: الهدف من التواصل الإعلامي هو توحيد الجهود في إبراز دور التعليم، والإسهام برفع مستوى العمل المقدم لخدمة الطلاب والطالبات ومنتسبي التعليم وضرورة الارتقاء بالعمل الإعلامي بما يعكس التقدم والتطور والازدهار الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في المجالات كافة وفي مجال التعليم خاصة وبما يُسهم في دعم مسيرة الوطن وتعزيز مكانته.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد والبرامج التعليمية الحديثة وفِي مقدمتها مدارس الطفولة المبكرة وسبل دعمها وتطويرها ونشر رسائلها الهادفة نحو التطوير والتنمية المستدامة بما بخدم المجتمع ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة في هذا الوطن المعطاء، منوهًا في ختام اللقاء بما يجده العمل التعليمي في المنطقة من رعاية واهتمام من أمير منطقة تبوك ومتابعة ودعم من وزير التعليم كما أجاب مدير تعليم تبوك عن الأسئلة والمداخلات في ختام اللقاء المفتوح.