مهاجم النصر أحمد موسى يحل ثالثاً على مستوى هدافي المونديال

حل مهاجم النصر "النيجيري" أحمد موسى في المركز الثالث على مستوى الهدافين الأفارقة في المونديال، خلف الغاني أسامواه جيان الذي سجل 6 أهداف، والكاميروني روجيه ميلا صاحب الرقم 5.

وكان الحساب الرسمي لراعي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد حتفى الخميس بهدافي القارة السمراء تاريخياً في بطولات كأس العالم.

وسجل موسى مع منتخب بلاده نيجريا 4 أهداف في تاريخ مشاركاته، بواقع هدفين في كل مونديال، عامي 2014 و2018.