اعتباراً من الليلة.. "منتدى الدارة" الثقافي يبث فعالياته مباشرة عبر "يوتيوب"

بتقنيات تفاعلية.. يهدف للتثقيف وتقريب علم التاريخ وفنونه لغير المختصين

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز، بدء بث نشاطات "منتدى الدارة" الإلكتروني الثقافي بشكل مباشر عبر قناتها في اليوتيوب، اعتباراً من الليلة 10 مساء، وذلك بعدما كانت تُبث فعالياته من خلال تقنيات تفاعلية أخرى.

ويهدف المنتدى الذي يقدّم سلسلة من المحاضرات المعرفية ذات الطابع النقاشي، ويعزّز دورها في إثراء الحراك الثقافي، ويستضيف شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم العربي، إلى تقريب علم التاريخ وفنونه لغير المختصين من فئات المجتمع، وتثقيفهم حول بعض القضايا والمحاور التاريخية، ويُناقش التاريخ تعاملاً وكتابةً وقراءةً، وكان قد أعلن افتتاح أولى جلساته "افتراضيًا" يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

يُذكر أن "منتدى الدارة" متاح للجميع، ويُمكن التسجيل فيه من خلال موقع دارة الملك عبدالعزيز الإلكتروني، ويستمر إلى الثامن من شهر شوال المقبل الموافق الثلاثين من مايو، وفق برنامج مجدول نشرته الدارة على حسابها على منصة تويتر، وتُبث جلساته عبر قناة "دارة الملك عبدالعزيز باليوتيوب"

https://www.youtube.com/user/AddarahTube

ويأتي المنتدى التفاعلي استشعاراً من الدارة لمسؤوليتها في استمرار خدمة المجتمع بتقديم المعلومات التاريخية وتوطيد العلاقة بين التاريخ كعلم وغير المختصين، وتدعيم المشهد الثقافي السعودي والعربي وعطاءاته بالإثراء والتنوع في ظل ظروف جائحة كورونا التي تعيشها دول العالم أجمع.

ولاقت المحاضرتان الأولى والثانية مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً، حيث عبّر الكثير من المشاركين عبر حساباتهم في تويتر عن شكرهم لـ"الدارة" على هذا المنتدى الذي أثرى معرفتهم وقدّم موضوعات جديدة ومهمة.