ارتفاع وفيات كورونا يدفع المسؤولين لدراسة فرض حجر صحي بطهران

عزلها عن محيطها لاحتواء انتشار الفيروس أسوة بما حدث في مدينة ووهان

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، الأحد، وفاة 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا المستجد، فيما يدرس مسؤولون فرض حجر صحي على العاصمة طهران، في حال ارتفع عدد المصابين.

وقال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي: "في الوقت الحالي، ليس مطروحًا موضوع الحجر الصحي في طهران، لكن يجب الاستفسار عن ذلك من قبل وزارة الصحة".

وأضاف: "إذا زاد عدد المصابین بفیروس کورونا، فسنقوم بذلك (تطبيق الحجر الصحي)"، وفق ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

ووفق سكاي نيوز يعني فرض حجر صحي على مدينة طهران، عزلها عن محيطها لاحتواء انتشار الفيروس، أسوة بما حدث في مدينة ووهان الصينية معقل انتشار كورونا.

وكانت السلطات المحلية قد أغلقت كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في 9 محافظات بشمال ووسط إيران، إضافة إلى المدارس في طهران وعدد من المحافظات، لمدة يومين.

وذكرت وكالة فارس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا في إيران وصل إلى 285 شخصًا.